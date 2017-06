Jury berät weiter Bill Cosby: Fällt am Dienstag das Urteil im Missbrauchsprozess?

Nach einem mehr als dreizehnstündigen Prozesstag wurde die Jury im Missbrauchsprozess von Bill Cosby (79) am Montag ohne ein gefälltes Urteil nach Hause geschickt. Das berichtet unter anderem die "New York Post". Kurz vor 22 Uhr (Ortszeit) hatte Richter Steven O'Neill die verständlicherweise recht müde wirkende Jury in den verdienten Feierabend entlassen. Es sei gut Entscheidungen mit einem ausgeruhten Verstand zu fällen, erklärte der Richter. Komiker und Schauspieler Cosby war am Montag erstmals in Begleitung seiner Frau Camille vor Gericht erschienen. (Hier sehen Sie noch einmal "Die Bill Cosby Show" des Comedians)