Ob Hasenhüttl trotzdem Nein sagt, wenn Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge anrufen? Heynckes konnte das nicht. Der Triple-Trainer kehrte nach mehr als vier Jahren aus dem Ruhestand zurück, um den Bayern und Hoeneß einen "Freundschaftsdienst" zu erweisen - mit großem Erfolg. In 16 Spielen gab es 15 Siege. "Es gibt immer wieder Dinge, die verbesserungswürdig sind und wo wir an Stellschrauben noch drehen müssen", kündigte Heynckes vor dem Start des Trainingscamps in Doha an.

Der Coach trat die Reise an den Persischen Golf mit "sehr guten Erinnerungen" an. 2013, im Jahr des historischen Triple-Gewinns, habe er in Doha mit den Spielern des FC Bayern "überragend gearbeitet. Ich hoffe, dass wir das auch jetzt machen können."

Bei der Titeljagd in drei Wettbewerben wird Stürmer Sandro Wagner mithelfen. "Er ist ein Spielertyp, der sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat und Nationalspieler geworden ist. Ich denke, dass er uns helfen kann", sagte Heynckes über den Neuzugang aus Hoffenheim: "Sandro ist herzlich willkommen." Wagner kenne seine Rolle und wisse ganz genau , "dass vor ihm ein Weltklassespieler wie Robert Lewandowski ist", sagte Heynckes.

Der Transfer berge für den FC Bayern sportlich und wirtschaftlich "überhaupt kein Risiko". Die Transferaktivitäten des FC Bayern in diesem Winter seien mit dem Zugang von Stürmer Wagner "natürlich" abgeschlossen, erklärte Heynckes weiter. Zumindest bei den Spielern.

Ein neuer Trainer für den Sommer wird schon jetzt dringend gesucht.

