Jungstar überzeugt beim Confed Cup FCB-Neuzugang Niklas Süle: Der Lebemann

Neben starken Leistungen bringt Süle in Russland auch seine Qualitäten als Typ ein. Der 21-Jährige redet frei von der Leber, auch wenn ihm dabei mal was rausrutscht, was er gar nicht sagen wollte. Als "Lebemann" hat er sich kürzlich in Sotschi bezeichnet - und den Begriff danach im Internet gesucht. "Reicher Protz", habe da etwa gestanden, "das bin ich auf keinen Fall." Aber, räumt er ein, "das Leben genießen, mal was Schönes essen oder trinken gehen, das bin ich definitiv".