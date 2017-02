Junge Nummer drei ist da Völlig überraschend: Zoe Saldana ist Mutter geworden

Ein Babybauch war nie zu sehen, dennoch hat Schauspielerin Zoe Saldana (38, "Guardians of the Galaxy" ) gerade verkündet, dass sie wieder Mutter geworden ist. Auf Instagram schrieb sie: "Marco und ich sind begeistert, mit euch die Nachricht von der Geburt unseres Sohnes Zen zu teilen. Wir könnten nicht glücklicher sein über den Neuzugang in unserer Familie. #threeboys... Oh Junge!" Dazu postete sie ein Bild ihrer zweijährigen Zwillings-Jungs. Einer der beiden tätschelt Baby Zen, der in einem roten Strampler auf dem Bauch liegt, mit der Hand den Kopf.