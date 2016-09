Ganz getreu der Tradition, in der Kalender zur Außenwerbung stehen, sind die Jungbäuerinnen im Kalender freilich nicht in ihrer Arbeitskleidung abgelichtet. Im Heimatdorf von Caroline wurde sich als Reaktionen auf ihr Foto, das den Oktober zieren wird, schon das ein oder andere Maul zerrissen – sei’s drum: „Ich bin sowieso den ganzen Sommer mit meinem Vieh droben auf der Alm“, erzählt sie.

Auf rund 10 000 Fotos sei sie am Ende gekommen, schätzt Anja Koppitsch. Die jungen Frauen sind am Set zwar recht schnell locker geworden – aber so ein einen Tag altes Kälbchen lässt sich nicht so leicht einweisen. Es döst am Ende zufrieden im Stroh, wie der September zeigt.