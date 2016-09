Die AZ zeigt vier Spieler, die in den kommenden Monaten und Jahren für die Schweinsteiger-Rolle in Frage kommen.

Die beiden lachten, dann verließ der Kapitän den Platz und der Dortmunder Weigl kam ins Spiel. Diese 68. Minute bei Schweinsteigers letztem Länderspiel gegen Finnland könnte etwas Symbolisches haben, wenn man in einiger Zeit darauf zurückblickt. Denn Weigl, erst 20 und wie Schweinsteiger aus dem Landkreis Rosenheim, hat das Potenzial, ein DFB-Star zu werden. Beim BVB erkämpfte er sich nach seinem Wechsel vom TSV 1860 sofort einen Stammplatz, sein Passspiel und seine Übersicht beeindrucken Löw. „Er ist sehr sicher am Ball“, beschreibt der Bundestrainer die größte Stärke Weigls. Bei der EM kam der Youngster noch nicht zum Einsatz, in Zukunft dürfte sich das ändern – auch dank „Lehrer“ Schweinsteiger. „Auch wenn ich nur eine kurze Zeit mit dir erleben dufte, danke ich dir für die vielen hilfreichen Tipps!!“, schrieb Weigl kürzlich bei Instagram.