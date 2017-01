Juden- und Fremdenhass Die kranke Welt des "Neo-Druiden" Burgos von Buchonia

Schwetzingen – 2008, also knapp sieben Jahre, bevor eine Spezialeinheit seine mittlerweile im baden-württembergischen Schwetzingen gelegene Wohnung stürmte, lebte B. noch in Bayern, genauer gesagt in Franken. Dort bot er unter anderem "fantastische Reisen in das märchenhafte Reich der Druiden" an – Wanderungen in der Röhn. "Mich daselbst nennt man seit über 2.500 Jahren Burgos von Buchonia", dokumentiert Osthessen News die Worte des Druiden, der einen Stab führte, in den die Runen der "Krafttiere" Bär und Falke eingeritzt waren.