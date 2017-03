Journalist in Türkei in U-Haft #FreeDeniz: Diese Promis fordern Freiheit für Deniz Yücel

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel (43) sitzt seit einigen Tagen in Istanbul in U-Haft. Dem Türkei-Korrespondent der Zeitung "Welt" wird von Recep Tayyip Erdogans Regierung vorgeworfen, Terrorpropaganda und Volksverhetzung zu betreiben. In einem handschriftlichen Zettel, dem er seinem Anwalt übergab, dankt er all seinen Unterstützern. "Glaubt mir: Es tut gut, verdammt gut", so seine Worte, gekritzelt mit Kugelschreiber auf ein weißes Stück Papier. Zu seinen Unterstützern zählen in Deutschland auch viele Prominente.