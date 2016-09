Jörg Draeger, Harry Wijnvoord und Co. "Old Guys On Tour": TV-Veteranen pilgern auf dem Jakobsweg

Björn-Hergen Schimpf, Harry Wijnvoord, Frederic Meisner und Jörg Draeger (v.l.n.r.) pilgern in "Old Guys On Tour" auf dem Jakobsweg Foto: TELE 5