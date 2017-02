Lesen Sie auch: Steve Pinizzotto: Wie ein wilder Stier

Im Spiel im November gegen den EHC gab es eine denkwürdige Szene: Sie, der Goalie, attackierten nach dem Tor zum 1:5-Rückstand ausgerechnet Münchens Liga-Raubein Steve Pinizzotto. Im Normalfall ein mehr als ungleicher Kampf.

Das war mir in dem Moment mehr als egal. Ich war frustiriert, sauer und er hat mich eh schon das ganze Spiel provoziert. Da war es halt einfach eine Stichelei zu viel. Da sind mir die Nerven durchgebrannt. Ich bin ein sehr emotionaler Typ, der sehr ehrgeizig ist. Da war bei mir das Fass einfach voll. Aber eigentlich darf mir sowas nicht passieren.

Da wird viel draus gemacht. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass die Chance, dass ich nicht der Held, sondern der Depp vom Dienst gewesen wäre, sehr viel höher war. Wenn ich eine Strafe kassiere und wir dann mehrere Tore kassieren, sagen alle, was der Reimer für ein Idiot ist.

Was halten Sie von Pinizzotto?

Er ist ein wirklich guter Spieler, das wird oft vergessen, aber seine Aktionen empfinde ich schon als sehr fragwürdig. Wie er etwa beim Spiel gegen Straubing nach der Schlägerei gegen Mike Cornell die Straubinger Fans noch provoziert, das muss in meinen Augen nicht sein. Da übertreibt er einfach. Aber ich bin kein Richter. Fakt ist aber: So einen Spieler magst du nur, wenn er in deiner Mannschaft spielt, wenn er dein Gegner ist, dann sind die Gefühle ganz andere. Aber wie gesagt: Er macht seine Sache sehr, sehr gut, das ist sicher.

Sie haben auch in letzter Zeit mit einigen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht, insbesondere beim Köln-Spiel, als Sie den am Boden liegenden Philipp Gogulla angingen.

Das Geschrei war groß. Und lächerlich. Ich habe ihn leicht mit der Kelle an seiner Kufe berührt. An der Kufe! Und die Welt tut so, als hätte ich versucht, ihn umzubringen. Ich weiß selber, dass ich mir das sparen kann, dass das nicht nötig ist, aber der Aufruhr danach ist so was von übertrieben. Ich muss auch sagen, ich ertrage diese sozialen Medien nicht. Um es ganz klar zu sagen, es kotzt mich nur noch an. Früher war man in einer Halle und es haben halt die gesehen, die dabei waren. Heutzutage filmt immer irgendeiner alles und stellt es dann ins Internet. Und wie die Leute sich dort aufführen, ist unbeschreiblich. Jeder lässt seine Meinung ungefiltert los. 95 Prozent der Leute dort haben noch nie einen Sport professionell betrieben, aber sie sind die größten Fachleute. Ich bin nicht bei Facebook und all dem Zeug, denn das ist einfach nicht meine Welt.

Sie sind richtig wütend!

Ja. Als die Sache aus dem Köln-Spiel öffentlich wurde, war ich gerade in einer Krebsstation von Kindern und habe versucht, denen einen Moment der Ablenkung zu geben, damit sie ihr Leid vielleicht mal für ein paar Minuten vergessen können. Und dieses Leid dort ist unvorstellbar. Und wenn dann über die Aktion einige Leute schreiben, was das für eine Scheinheiligkeit von mir sei, weil ich ja in Wirklichkeit so ein schlechter Mensch bin, der auf andere einschlägt, dann ist bei mit das Maß einfach voll. Wie gesagt, das kotzt mich an. Heutzutage kann man gar nichts machen, ohne dass sich jemand drüber aufregt. Und wenn man nichts macht, dann regen sich die Leute darüber auf.