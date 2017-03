Thorsten Nindel (52) als naiver Frauenhelden "Rüdiger Poppels"

Nach "Das Amt" stieg Nindel wieder bei der "Lindenstraße" ein, verließ die Serie aber nach nur einem Jahr erneut. 2007 durfte er in 72 Vorstellungen die Rolle des "Old Shatterhand" bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg übernehmen. Von März 2011 bis Anfang Februar 2012 war er in "Rote Rosen" als Hauptdarsteller zu sehen. 2014 machte er seine Lungenkrebserkrankung öffentlich. Ende 2016 ging seine langjährige Beziehung mit Saskia Valencia in die Brüche.