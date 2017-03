Jobs in der Mediengruppe Abschlussarbeit Bachelor/Master in der Abendzeitung

So sehen deine Aufgaben bei uns aus:

• Unterstützung des Marketingteams im Tagesgeschäft

• Mitwirkung bei spannenden Projekten

• Mithilfe bei organisatorischen und gestalterischen Tätigkeiten

• Unterstützung bei der Umsetzung von Marketingkonzepten- und Strategien

• Konkurrenzbeobachtung

Was du mitbringst:

• hohe Affinität für den Bereich Medien insbesondere Tageszeitung Print & Digital

• Erste Erfahrungen im Verlagswesen und Marketing von Vorteil aber keine Voraussetzung

• Eigeninitiative und Engagement

• Gute Kenntnisse in MS Office

• Grundkenntnisse in Adobe InDesign und Photoshop

• stark ausgeprägte Teamfähigkeit

• Immatrikulation an einer deutschen Hochschule

• Verfügbarkeit über 3-4 Monate

Was wir bieten

• Tätigkeit in einem Medienunternehmen mit flachen Hierarchien und starkem Teamspirit

• Tiefe Einblicke in die Marketingabteilung

• Spannendes Aufgabenfeld

• leistungsgerechte Vergütung

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und Immatrikulationsbescheinigung an marketing@az-muenchen.de Start ab sofort oder nach Absprache.