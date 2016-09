"Im Laufe der Woche setzt sich allmählich ein Hochdruckgebiet durch, so dass die Niederschläge nachlassen", sagt Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Dienstag sei es teils noch stark bewölkt, am Mittwoch teils nur wechselnd bewölkt und "meist trocken". Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang wird der Donnerstag dann der schönste Tag. Für die Wiesn heißt das: Heiteres Wetter bei immerhin 18 Grad.