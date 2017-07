Der Landtagsabgeordnete Florian von Brunn (SPD) mit den Initiatoren der Petition Paul Riedel, Roswitha Hörmann, Udo D., der über eine Klage nachdenkt, und dem CSU-Abgeordnetem Hans Ritt (v.l.). Foto: ans

Ähnliches kann auch Udo D. berichten. Er erwägt eine Klage gegen die Stadt auf Basis des Emissionsgesetzes. "Meine Lebensqualität wird gemindert", sagt er. Zu dem Rauch käme der Krach der Musikanlagen und der Abfall. "Hier geht es zu wie am Ballermann", findet D.

"Das Problem wird kleingeredet"

Beim Ortstermin versuchte die Stadt, die aufgebrachten Anwohner zu besänftigen. Ein Vertreter des Baureferats verweist auf einen bereits existierenden Maßnahmenkatalog, der das Grillen möglichst natur- und anwohnerfreundlich gestalten soll. Bereits im vergangenen Jahr ließ die Stadt demnach mehr Schilder aufstellen, die die Regeln der Grillzone erklären. Zudem wurden mehr Müll- und Toilettenanlagen eingerichtet. Auch ein Sicherheitsdienst soll das Feiern im Rahmen halten. Gebracht habe all das, da sind sich die Anwohner einig, nichts.

"Das Problem wird kleingeredet und am Ende passiert nichts", wirft Udo D. den Stadtvertretern merklich genervt vor.

So geht auch der Ortstermin ohne eine nennenswerte Einigung zu Ende. Eine Einschränkung der Grillzonen kann ohnehin nur der Stadtrat beschließen. Ein Vertreter des Gesundheitsreferates verspricht jedoch, sich nach möglichen Messungsmethoden für den Grillrauch zu erkundigen. Und auch Udo D. erzielt einen Teilerfolg: Der Landtagsabgeordnete Hans Ritt (CSU) verspricht, sich mit ihm noch einmal an einem sonnigen Freitag am Flaucher zu treffen. Dann, so hofft D., ganz ohne den leidigen Vorführeffekt.

