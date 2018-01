Kerber, aktuell Nummer 22 der Welt, benötigte im Achtelfinale gegen die an Position zwei gesetzte ältere Schwester von Serena Williams 1:53 Stunden. Nach einem zunächst ausgeglichenen Match übernahm die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber im zweiten Satz die Kontrolle und besiegte die Weltranglisten-Fünfte Williams am Ende deutlich. Das Spiel begann mit Verspätung, da es am Abend (Ortszeit) in Sydney zunächst stark geregnet hatte. Die 37-jährige Williams hatte im Vorjahr die Australian Open gewonnen. Der erste Grand Slam des Jahres 2018 startet am kommenden Montag in Melbourne.