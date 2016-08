Bastian Schweinsteiger führt in seinem 121. und letzten Länderspiel als Kapitän ein stark verjüngtes deutsches Nationalteam an.

Mönchengladbach - Neben dem 32-Jährigen sind Mario Götze und Shkodran Mustafi die einzigen Fußball-Weltmeister in der Startelf am Mittwoch gegen Finnland. Bundestrainer Joachim Löw gibt am Abend in Mönchengladbach auch allen drei Silbermedaillengewinnern des olympischen Turniers eine Chance, sich zu zeigen.