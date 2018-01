Jetzt ist alles geklärt Streit: Diese deutschen Stars hatten sich nichts mehr zu sagen

Til Schweiger (54, "Kokowääh") und Matthias Schweighöfer (36, "You Are Wanted") hatten sich eine lange Zeit offenbar nichts mehr zu sagen: "Til und ich hatten vier Jahre lang Funkstille. Das war scheiße", wird Schweighöfer von "Bild" zitiert. Til Schweiger erklärt das in dem Blatt so: "Matthias hatte mir angeboten, bei seinem Film 'Schlussmacher' (2013) Regie zu führen und die Rolle zu spielen, die er später spielte. Ich fand das Konzept super, sagte zu. Dann wollte ich mich ans Drehbuch setzen, als ich erfuhr, dass Matthias schon in drei Wochen dreht - mit jemand anderem und ohne mir etwas zu sagen! Ich war richtig sauer. Mein damaliger Geschäftsführer hatte Matthias einfach abgesagt und das später bestritten."