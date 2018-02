Jetzt gibt sie wieder richtig Gas Jessica Alba beendet sechs Wochen nach der Geburt ihre Sport-Pause

Sechs Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes Hayes ist Hollywood-Schönheit Jessica Alba (36, "Fantastic Four") zurück im Fitnessstudio. Bei Instagram teilte sie ein Foto von sich und ihrem Personal Trainer Aaron Hines. Unter den Schnappschuss, auf dem Alba verschwitzt ist und erschöpft in die Kamera guckt, schrieb sie: "Wieder in den Sattel zu steigen, war hart" und bedankte sich gleichzeitig für die Motivation. Ihre Fans zeigten sich begeistert, sie kommentierten zum Beispiel: "Wow, sieht nach einem harten Workout aus. Mach weiter so!" oder "Ich glaub an dich."