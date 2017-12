Im Augustinerkeller (Arnulfstr. 52) zum Beispiel gibt’s Bahnen für 24 Euro pro Stunde, der Stock 4 Euro Leihgebühr. (Reservierungen unter Tel.: 089/59 43 93), im Biergarten des Löwenbräukellers (Nymphenburger Str. 2) drei für 7,50 Euro pro Person und Stunde (Tel.: 089/54 72 66 90).

Das Bamberger Haus (Brunnerstr. 2) vermietet auch eine Bahn, in Paketen ab 13,50 Euro pro Person und Stunde. (Tel.: 089/ 322 12 82 13 oder mh@zumferdinand.de). Direkt am Chinesischen Turm gibt’s Bahnen (Tel.: 089/ 38 38 73 60) oder im Winterbiergarten des Park Cafés (Tel.: 089/ 51 61 79 822).

Außerdem gibt es viele öffentliche Bahnen wie die im Bayernpark (Angererstr. 19), im Hypopark (Elsässer Str. 16) oder am Gollierplatz.

Ganze 42 Eisstockbahnen listet das Portal muenchen.de, nachzulesen hier

Tiere und Alpenpanorama in einem Rutsch

Wer Lust hat, ein bisschen rauszufahren, kann sich auf den Weg in Richtung Rosenheim machen.

Der Bergtierpark in Blindham hat das ganze Jahr geöffnet. Hier kann man nicht nur Tiere von Nahem, sondern auch die Brecherspitze und den Wendelstein in der Ferne sehen. Wer lieber drinnnen ist: Im Spielstadl können Kinder in einem restaurierten Bauernhof über Hinternisse klettern oder in einem Sandkasten und mit Bällen spielen.

täglich 10-18 Uhr, 7,50 Euro, Kinder 6,50 Euro

Bizarre Foto-Feldforschung

Mit seiner Kamera betreibt der britische Magnum-Fotograf Martin Parr Feldforschung, eine liebevolle, skurrile Feldforschung. Seine Fotoserien befassen sich etwa mit den seltsamen Auswüchsen des Luxuslebens, Paaren, die sich nichts mehr zu sagen haben, oder der Suche nach Erholung.

Mit der Serie "The Last Resort" im ehemals mondänen Badeort New Brighton hatte er Mitte der 80er seinen Durchbruch. Da liegen Sonnenhungrige neben alten Baggern, und die Eisverkäuferin überlegt, ob sie erst ihren kleinen Kunden oder dem Fotografen den Hals herumdreht.

Bis 28. Januar im Kunstfoyer der Versicherungskammer, Maximilianstr. 53, täglich außer 24./25. & 31. Dezember von 9-19 Uhr, Eintritt frei

Führungen zum Münchner Kindl

Im Stadtmuseum (St.-Jakobs-Platz 1) kann man mit einem Führer die Ausstellungen entdecken:

25. Dezember, 15.30 Uhr: Führung durch die Adolphe-Braun-Ausstellung, Thema: "Kunsthistorische Kooperationen und die Rolle der Fotografie im System der Künste". Kosten: 7 Euro (erm. 3,50 Euro), plus Führungsgebühr: 4 Euro

26. Dezember, 15 Uhr: Führung durch die Ausstellung "Typisch München!". Es werden Objekte zur Münchner Stadtgeschichte von der Gründung bis heute erklärt. Dauer: 60 Minuten. Eintritt: 2 Euro plus Führungsgebühr (4 Euro).

Holz und Gold: Die Schönheit in Allem finden

"Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet", sagte Christian Morgenstern – die Künstlerin Lore Galitz arbeitet ähnlich diesem Gedanken das Besondere und die Schönheit von Fundhölzern heraus, indem sie feine Schichten Gold in die Maserung der Tothölzer einarbeitet. Lore Galitz verwendet Gold, weil es symbolisch für Reichtum und Wert steht. So stellen die Objekte einen verdichteten Ausdruck eines wertschätzenden Miteinanders von Mensch und Natur dar.

Die Holzobjekte sind noch bis zum 8. Januar im Museum Mensch und Natur zu sehen – die Sonderausstellung kostet keinen gesonderten Eintritt.

Geöffnet am 23. und 26. Dezember von 10 bis 18 Uhr Eintritt: 3,50 Euro (erm. 2,50)

Wanderung nach Andechs

Gemütliche eineinhalb Stunden kann man von Herrsching nach Andechs wandern. Die Anreise geht bequem mit der S-Bahn. An der Kreuzung Steindlgasse/Andechserstraße befinden sich zwei Schilder. Folgen Sie einfach dem Schild mit der Aufschrift "Nach Andechs über das Kiental".

Der Weg führt durch eine schöne Waldlandschaft und hat nur eine geringe Steigung.

In Andechs können Sie das Kloster besichtigen, es hat am Vormittag des 24. Dezember und an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Bräustüberl ist geschlossen, deshalb sollte man sich für die Wanderung eine kleine Brotzeit und etwas zu trinken mitnehmen. Und natürlich warme Sachen.

Farbtupfer im Winter

Man kann sie jedes Jahr sehen, doch sie sind jedes Mal wieder aufs Neue faszinierend und wunderschön: die vielen Schmetterlinge, die einmal im Jahr durch den Botanischen Garten flattern.

Die Exoten fliegen seit dem 22. Dezember durch das Wasserpflanzenhaus und das Haus 4 der Schaugewächshäuser. Der Beginn der Ausstellung hatte sich um eine Woche verschoben, weil die Schmetterlingspuppen noch nicht zum Schlüpfen bereit waren, nachdem sie etwas zu spät in München angeliefert wurden.

Aber nun sind die bunten Zeitgenossen puppenlos und fliegen frei herum.

Noch ein Vorteil der Ausstellung "Tropische Schmetterlinge": In den Gewächshäusern ist es schön warm. Das ist ja auch nicht schlecht im Winter!

Menzinger Straße 65, der Botanische Garten ist täglich geöffnet von 9 bis 16 Uhr, außer am 24. und am 31. Dezember, Eintritt 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Ein Ort der Ruhe im Olympiapark

Das kleine Kirchlein erinnert immer noch an ihn: Timofej Wassiljewitsch Prochorow, den die Münchner nur Väterchen Timofej nannten.

Nach einer Marienvision kam der Russe über Wien nach München, baute mit seiner Frau Natascha aus Schutt die kleine Kapelle am Oberwiesenfeld. 2004 starb Väterchen Timofej, seine Ost-West-Friedenskirche ist geblieben

Wenn man etwas zur Ruhe kommen möchte, empfiehlt sich ein Spaziergang hierhin (Spiridon-Louis Ring 100 im Olympiapark). Starten Sie am Petuelring und laufen sie am Nymphenburg-Biedersteiner-Kanal entlang in den Park, dann am Olympiasee entlang.

Auf Höhe des Olympiastadions biegen Sie links ab, gehen schräg über das Sommer-Tollwood-Gelände bis zum Kirchlein.

Ab in den Wald

Die Sauschütt im Ebersberger Forst bietet tolle Möglichkeiten zum Spazierengehen, Tiere schauen und ausspannen.

Auf den Schliersee blicken

Auf dem Walderlebnispfad lernt man sogar noch etwas. Wer mag, kann danach in der Waldgaststätte einkehren, sie hat geöffnet (10 bis 22 Uhr, Sauschütt 1, Hohenlinden, am besten vorher reservieren Tel.: 08124-44 64 78).

Was für eine Aussicht! Unten der See, drum herum die Berge. Hier lässt es sich aushalten. Auf der Schliersbergalm ist das ganze Jahr über Betrieb.

Auch ohne Auto kann man diesen Tagesausflug leicht machen, man fährt einfach mit der BOB nach Schliersee. Von dort sind es zehn Minuten bis zur Seilbahn.

Hier kann man fahren oder eine gute Stunde aufsteigen – es kann ja sein, dass dem ein oder anderen das Weihnachtsmenü noch im Magen liegt. Der Weg führt über Forststraßen hinauf, ist also gut machbar.

Dekan Maier Weg 10, Schliersee, Berg- und Talfahrt: 8 Euro, erm. 6 Euro, Einzelfahrt: 5 Euro, erm. 4 Euro. Sie fährt viertelstündlich von 8.30 Uhr bis 22 Uhr. Die Bergalm hat das ganze Jahr geöffnet.

