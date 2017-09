Jetzt den Kreuzfahrt-Traum erfüllen Traumreise für 2 Personen im Wert von bis zu 10.000 € gewinnen

Alle Anbieter und alle Reisen an einem Sonntag in München

Auf der Kreuzfahrt Messe München werden alle namhaften Schiffsreise-Anbieter mit Info- und Beratungsständen vertreten sein. Ob AIDA, Cunard, Hurtigruten, Mein Schiff, MSC, Norwegian oder Phoenix Reisen: Die Besucher erwartet ein kompletter Überblick über alle Reisearten per Schiff. Den ganzen Tag über werden die Experten der Reedereien in kostenlosen Vorträgen und Filmvorführungen ihre Zuhörer über Neuigkeiten und Trends informieren. An den zahlreichen Ständen gibt es neben persönlicher Beratung auch Reisekataloge und so manchen Insidertipp sofort zum Mitnehmen. Jeder Messebesucher bekommt auch einen gratis Messe-Prospekt mit über 50 Kreuzfahrt-Sonderangeboten, die nur für wenige Tage buchbar sind. Die freundlichen Reiseberater/innen von Follow Me nehmen während der Messe Buchungen auch sofort entgegen und gewähren einen attraktiven Messe-Rabatt.

Neues Messekonzept verspricht viele Überraschungen… und Job-Chancen

Damit für die zahlreichen Besucher auch Spaß und Unterhaltung nicht zu kurz kommen, hat der Veranstalter Follow Me einen bunten Strauß an Überraschungen vorbereitet: Ein Glücksrad mit vielen attraktiven Garantiegewinnen wird ebenso für Freude sorgen wie Live-Aufführungen klassischer Musik durch preisgekrönte Nachwuchskünstler. Für alle, die sich für Kreuzfahrtschiffe und deren technischen Besonderheiten interessieren wird es eine Ausstellung mit einigen Modellen modernster Ozeanriesen geben. Und da man auf Schiffen nicht nur traumhaft reisen sondern auch interessante Jobs und Karrierechancen für sich selbst finden kann, gibt es einen extra Stand mit Informationen und Job-Angeboten rund um den attraktiven und zukunftssicheren "Arbeitsplatz an Bord".

Exklusiv für unsere Leser: Eine AIDA Kreuzfahrt im Wert von 10.000,- € zu gewinnen!

Für die AZ Leser spendieren AIDA und die preisgekrönte Fluggesellschaft Emirates eine traumhafte Orient-Kreuzfahrt im Jahr 2018 für 2 Personen im Wert von bis zu 10.000,- €! Mit Emirates geht es in nonstop von München nach Dubai. Dort wartet schon eines der beliebten Kussmund-Schiffe der modernen AIDA Flotte am Hafen auf unsere Gewinner. An Bord genießen die Glücklichen u.a. die exzellente AIDA Vollpension, top Entertainment und fantastische Wellnessangebote. Für Taschengeld sorgt der Messeveranstalter und Bayerns großer Kreuzfahrtspezialist: 100,- € Bordguthaben gibt es zusätzlich.

Hier können Sie an der Verlosung der AIDA & Emirates-Traumreise teilnehmen:

Weitere Infos: www.kreuzfahrt-muenchen.de