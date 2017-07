Ein Helikopter bringt die beiden in eine Villa, wo sie eine Nacht gemeinsam verbringen. Ein so langes Einzeldate - und das auch noch mit Übernachtung - hatte zuvor noch niemand bekommen. "Ich sehe bei David keine Macken", schwärmt Jessica. Aber sie sagt ihm auch: "Ich fand dich erst auf den zweiten Blick gut." Nach längeren Gesprächen kommt es zu einer heißen Knutscherei. Damit ist David nach Johannes erst der zweite Kandidat, der in den Genuss von Jessicas Lippen kam. "Die Anziehung ist da zwischen uns beiden", muss Jessica zugeben. Und David sagt in Abwesenheit von Jessica: "Ich habe mich verliebt!"

Johannes und der Dolch im Herz

Konnte Johannes Jessica als Cowboy überzeugen? Foto:MG RTL D

Für Johannes ist es nicht leicht zu ertragen, dass David ein so langes Date hat. "Über Nacht weg sein, ist schon ein Dolch ins Herz", sagt er. Und auch die anderen Jungs warten gespannt auf die Rückkehr von David. Alle wollen wissen was da lief. Doch die Wahrheit werden sie nicht erfahren. David lügt seinen "Freunden" nach der Rückkehr ins Gesicht. Ganz nach dem Motto "Ein Gentleman genießt und schweigt" erzählt er den anderen, dass Jessi und er getrennt geschlafen hätten. Und zu heißen Küssen sei es auch nicht gekommen. Bei seinen Kontrahenten macht sich Erleichterung breit.

Doch die Anspannung kehrt schnell zurück. In der Nacht der Rosen sucht so manch einer nochmal das Einzelgespräch mit der Herzensdame. Und auch Johannes geht nochmal in die Vollen und macht sich an Jessi ran. David beobachtet aus dem Hintergrund. Er sagt, er greift erst ein, wenn es nötig ist. Doch das ist es diesmal noch nicht. Beide bekommen eine Rose von Jessica. Aber die Bachelorette warnt Johannes: "Manchmal schießt du übers Ziel hinaus." Sebastian, Domenico und Niklas sind ebenfalls weiter. Für Arnold, Marco und Andre ist das Abenteuer "Bachelorette" hingegen beendet.

In der nächsten Woche geht es wieder zurück nach Deutschland. Dann wird Jessica die Eltern ihrer fünf Auserwählten kennenlernen.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de

Die aktuelle Staffel der "Bachelorette" können Sie hier noch einmal sehen