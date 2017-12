Schauspielerin Rose McGowan (44), die selber angibt, von Weinstein vergewaltigt worden zu sein, twitterte: "Salma, ich habe jahrelang das Geflüster gehört. Es tut mir so leid, dass das alles wahr war. Alles, was wir tun wollten, war Kunst zu schaffen und Essen auf den Tisch zu bringen. Stattdessen bekamen wir das Monster aus der Hölle." (Hier gibt's die Komödie "How to Be a Latin Lover" mit Salma Hayek in der Hauptrolle)