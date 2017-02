München - Auf ihrer letzten Weltreise wurde Jennifer Fizia (33) hinterlistig ausgeraubt. Holt sich die Münchner jetzt bei Günther Jauch die Million? Ihr gesamtes Geld wurde damals aus dem Auto entwendet. "Dies geschah allerdings nicht, wie man vielleicht erwarten würde, in einem Dritte-Welt-Land, sondern in Kanada", sagt sie RTL. Dennoch war sie von der Freundlichkeit der Kanadier begeistert: man hat sie zum Essen eingeladen, ihr 160 Dollar geschenkt und sie durfte sogar kostenlos in einer Herberge übernachten.