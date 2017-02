Jenner, DeGeneres, Page und mehr Trump und Transgender: Diese Stars kritisieren ihn scharf

Ähnlich kämpferisch zeigte sich die kanadische Schauspielerin Ellen Page (30, "Inception" ), die sich 2014 geoutet hatte: "Wir müssen die Trans-Jugend schützen und uns gegen diese Grausamkeit auflehnen, die unseren Kinder Leid zufügt." Schauspielerin Ruby Rose (30, "Orange Is the New Black" ), die bereits Transgender-Rollen gespielt hat, fragte via Twitter: "Wann hat Trump zuletzt eine öffentliche Toilette benutzt? Oder als eine Frau oder als eine Trans Person? Ich würde gerne sehen, wie er als Frau verkleidet auf eine Männer-Toilette geht."

"Captain America"-Darsteller Chris Evans (35) sprach mit seinem Tweet vielen Amerikanern aus dem Herzen, indem er sich via Twitter für die Entscheidung der Regierung entschuldigte: "Sie sprechen nicht für uns alle. Wir lieben euch."