Jennas Kuchen, Hot oder Schrott, ... 7. Februar: TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: Hot oder Schrott - Die Allestester, Dokusoap

Im Spezial von "Hot oder Schrott" finden "Ab ins Beet!"-Star Detlef Steves (47) und seine Frau Nicole (47) in Moers sowie die weiteren Allestester immer neue Pakete vor ihrer Haustür - ohne zu wissen, was sie erwartet. Denn bevor das erste Gerät aus ihrer Lieferung ausprobiert werden kann, müssen sie erst herausfinden, um was es sich handelt und wie es zusammengebaut wird. Und dabei ist die Bedienungsanleitung nicht immer hilfreich. Konnten die skurrilen Neuheiten wie die Selbstbräunungsdusche oder der Bluetooth-Handschuh zum Telefonieren am Ende überzeugen und sind sie ihren Preis wirklich wert?

20:15 Uhr, Tele 5: Hard Rain, Actionthriller

Seit Tagen gießt es in der Kleinstadt Huntingburg in Strömen. Wiesen, Felder und Straßen stehen unter Wasser, die Einwohner werden evakuiert. Die Kurierfahrer Tom (Christian Slater) und Charlie (Edward Asner) sollen in der Zwischenzeit drei Millionen Dollar aus der örtlichen Bank in Sicherheit bringen. Doch die heikle Mission läuft aus dem Ruder und das Wasser steigt...