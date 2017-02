Jedes Wort wert Neue Marketing-Kampagne der bayerischen Zeitungsverleger

Basis der Kampagne sind fünf Anzeigenmotive, die in den teilnehmenden Tageszeitungen zeitgleich erscheinen und fünf zentrale Qualitätswerte aus Lesersicht formulieren. Ein emotionaler Kino- bzw. TV-Spot unterstreicht darüber hinaus die Funktion der Zeitung, relevante Themen aus einer Flut an Informationen herauszufiltern und so eine wertvolle Orientierungshilfe zu geben. Flankiert wird der Auftritt durch regionale Plakat-Schaltungen, mit Online-Bannern sowie passenden Funkspots, die ebenfalls das Motto JEDES WORT WERT aufgreifen. Alle Maßnahmen führen auf die zentrale Landingpage jedeswortwert.de. Hier kann sich der User auch den Film und weitere Infos zu der Kampagne anschauen und gelangt bei Interesse direkt auf die Websites der teilnehmenden Zeitungen in Bayern.