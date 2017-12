Jede Sekunde zählt, Santa Clause, ... RTL II, ProSieben, ZDF: TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben: Die beste Show der Welt, Show

Wer wird Show-Master? Wer findet die Zauberformel für beste Unterhaltung? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen Joko und Klaas um die Gunst des Publikums und feiern das Fernsehen. Jede Sendung wird zum Duell: Im Wechsel präsentieren sie ihre Vorstellungen von erstklassigem Entertainment. Über Quotenhit oder Megaflop entscheidet die ehrlichste Jury: Das Publikum im Studio. Per Fernbedienung küren sie am Samstagabend "Die beste Show der Welt".

20:15 Uhr, ZDFneo: Ein Zwilling kommt selten allein, Familienkomödie

Hallie und Annie (Lindsay Lohan in einer Doppelrolle) können es nicht fassen: Sie sind miteinander verwandt, Zwillinge sogar, und sie lernen sich, ohne voneinander zu wissen, per Zufall in einem Feriencamp in den USA kennen. Jedes Mädchen kennt nur einen Elternteil, denn die Eltern hatten sich kurz nach der Geburt getrennt und die Kinder untereinander aufgeteilt. Jede ist nun begierig darauf, Vater beziehungsweise Mutter endlich kennenzulernen.

20:15 Uhr, VOX: Nachts im Museum, Fantasykomödie

Larry Daley (Ben Stiller) ist ein arbeitsloser Pechvogel und Tagträumer. Doch um seinen Sohn regelmäßig sehen zu dürfen, braucht er einen festen Job. Als er eines Tages eine Stelle als Nachtwächter im naturhistorischen Museum in New York bekommt, graust ihm zwar vor der einschläfernden Aufgabe, doch für seinen Sohn ist er bereit, alles auf sich zu nehmen. Der vermeintliche Schlafposten entpuppt sich jedoch als eine absolute Herausforderung. Denn ein altägyptischer Zauber erweckt alle Figuren und Exponate zu nächtlichem Leben.

20:15 Uhr, Sat.1: Santa Clause - Eine schöne Bescherung, Komödie

Der geschiedene Werbefachmann Scott Calvin (Tim Allen) hat ein angespanntes Verhältnis zu seinem Sohn Charlie (Eric Lloyd), der bei seiner Mutter Laura (Wendy Crewson) lebt. Als der Junge nun den Weihnachtsabend bei seinem ungeliebten Vater verbringen soll, geschieht Unglaubliches: Der amtierende Santa Clause fällt vom Dach, und nun soll Scott dessen Arbeit übernehmen.