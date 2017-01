"Jede Scham verloren" Nach Skandal-Rede: Wie viel NPD steckt in der AfD?

Eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest-dimap ergab, dass bei den Fragen nach der Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus und Verharmlosung des Nationalsozialismus die Wähler der AfD in der Summe erheblich weiter rechts stehen als die aller anderen Parteien. Der Politikwissenschaftler Richard Stöss nennt die AfD eine "nationalkonservative Partei mit Brücken zum Rechtsextremismus hin".

Dazu gehören auch gezielte Provokationen und inszenierte Tabubrüche führender AfD-Funktionäre, mit denen die Radikalisierung der Partei weiter vorangetrieben wird. Erst im Dezember beschloss die AfD-Spitze ein Strategiepapier für den Bundestagswahlkampf. Mit "sorgfältig geplanten Provokationen" wolle man die anderen Parteien zu nervösen und unfairen Reaktionen verleiten, heißt es darin. Denn: Je mehr die AfD von den anderen stigmatisiert werde, "desto positiver ist das für das Profil der Partei".

"Der völkische Flügel in Deutschland hat jede Scham verloren"

Wie zum Beweis provozierte der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der schon in der Vergangenheit öfter wegen der bewussten Verwendung von NS-Vokabular aufgefallen ist, mit seiner Äußerung über das Berliner Holocaust-Mahnmal, das er ein "Denkmal der Schande" nannte – und das ausgerechnet am gleichen Tag, an dem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Verbot der rechtsradikalen und verfassungsfeindlichen NPD ablehnte. Als Reaktion forderten Politiker aller Parteien, dass die AfD künftig vom Verfassungsschutz überwacht werde. An Höcke habe man gesehen, "dass die AfD rechtsextremistische Züge hat, dass sie gar nicht so harmlos ist, wie sie sich gerne gibt", sagte Familienministerin Manuela Schwesig am Freitag im "Spiegel".

Für den Extremismusforscher Steffen Kailitz, Gutachter im NPD-Verbotsverfahren, ist das kein Zufall. "Der völkische Flügel in Deutschland hat jede Scham verloren", sagt er. Bei Höcke erkenne man "eine komplette Übereinstimmung mit den Positionen zur NPD". Seine Prognose ist düster: "In Zukunft werden aus der AfD noch mehr Äußerungen wie die von Höcke zu hören sein."