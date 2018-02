Jede Frau darf sexy sein Heidi Klum: "Frauen haben kein Ablaufdatum"

"Ich denke mir immer, es gibt viele Frauen in meinem Alter... 50, 60, 70. Haben wir ein Ablaufdatum? Können wir uns nicht trotzdem sexy fühlen?", fragte Klum in der Sendung, die am Montag ausgestrahlt wird. Außerdem erklärte die GNTM-Chefin selbstbewusst: "Warum muss man immer 20 oder 30 Jahre alt sein? Warum können nicht ältere Frauen in Kampagnen auftauchen? Ich mache weiter." Im vergangenen August präsentierte Klum ihre sechste Kampagne für ihre eigene Lingerie-Kollektion. Im November teilte sie außerdem eine verführerische Aufnahme, auf der sie in schwarzer Spitzenunterwäschen auf einem Rosenbett posiert.