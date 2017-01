Zum Aufeinandertreffen von Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren kam es bereits in mehreren Filmen - siehe die 1992 begonnene "Universal Soldier"-Reihe oder "The Expendables 2" (2012). In "Black Water" werden die beiden Action-Helden nun erstmals von Anfang an auf derselben Seite stehen, berichtet "The Hollywood Reporter". Der Actionthriller soll sich um einen Undercoveragenten (Van Damme) drehen, der von der CIA in einem Geheimgefängnis auf einem U-Boot festgehalten wird. Über Lundgrens Rolle ist nichts Genaueres bekannt, außer dass seine Figur sich mit Van Dammes Charakter verbündet. Welcher Regisseur die Begegnung der alten Haudegen überwachen wird, steht noch nicht fest.