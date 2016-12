Historischer Ort Obama und Abe treffen sich zur Versöhnung in Pearl Harbor

"Der Schrecken des Krieges darf sich niemals wiederholen", sagte Abe am Dienstag in Pearl Harbor. Eine Entschuldigung im Namen Japans wegen des Angriffs auf Pearl Harbor sprach er nicht aus. Er wandte sich jedoch an die Hinterbliebenen der umgekommenen Seeleute: "Ich bekunde mein tiefstes Beileid." Den USA gegenüber brachte er "tiefe Dankbarkeit" für die entgegengebrachte Toleranz zum Ausdruck. Die japanisch-amerikanische Allianz sei "eine Allianz der Hoffnung".