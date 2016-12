Janina Uhse im Einhorn-Café GZSZ-Star besucht "Unicorn"-Café in Bangkok

Einhörner waren 2016 ein Mega-Trend. Kurz vor dem Start ins neue Jahr hat sich "GZSZ" -Star Janina Uhse (27) offenbar einen kleinen Traum erfüllt und das Unicorn Café in Bangkok besucht. Von ihrem Ausflug postete sie ein Foto auf Instagram, das sie inmitten von pinken Plüscheinhörnern auf einer ebenso knallig pinken Couch zeigt. "Was für ein friedlicher Ort", kommentierte Uhse den Schnappschuss. In Hashtag-Form schrieb sie außerdem dazu: "Ich bin so süß, ich könnte Zucker pupsen."