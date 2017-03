Jan Becker erklärt sein Rezept Abnehmen mit Selbsthypnose: Wie funktioniert das?

Durch die Selbsthypnose soll auch in Sachen Ernährung ein neues Bewusstsein geschaffen werden, so der Hypnotiseur: "Esse ich jetzt nur aus emotionalen Gründen? Das ist falsch! Ich kann keinen Liebeskummer, keinen Stress mit Essen wegbekommen. Ich kann mit Essen nur den körperlichen Hunger stillen. Die Emotionen muss man anders befriedigen."

So wird der Heißhunger bekämpft

Und wie kommt man vom guten Vorsatz zur tatsächlichen Veränderung? "Das Hochkommen von der Couch ist entscheidend", erklärt Becker. "Sobald man den Impuls spürt, zum Kühlschrank zu gehen, kann man den aufnehmen, in die Küche gehen und dann dort etwas anderes machen - oder sogar draußen spazieren gehen. Es gibt auch eine schöne Visualisierung: Wenn man einen Heeper, also Heißhunger auf Süßigkeiten, bekommt, stellt man sich einen Luftballon vor - den man mit jedem Ausatmen mit diesem Gefühl vollpumpt. Irgendwann bindet man ihn zu und lässt ihn einfach nach oben fliegen."

Das habe zwei Vorteile, erklärt der Schöpfer der Online-Abnehm-Hypnose "Slimbene": "Man nimmt erstens den Impuls auf und lenkt die Energie in eine andere Richtung. Zum anderen können wir diese 90 Sekunden, die so ein Heeper in der Regel dauert, überbrücken. Danach brauchen wir den Schokoriegel nicht mehr. Wenn wir uns den Schokoriegel in diesem Moment aber gönnen, verstärken wir den Heeper, aus den 90 Sekunden werden fünf Minuten..." Verschiedene Methoden, wie man so einen Impuls umlenkt, beschreibt Becker in "Du kannst schlank sein, wenn du willst". Wobei es ihm auch nicht darum gehe, komplett auf Schokolade zu verzichten, sagt er. Wenn man den Genuss dahinter neu entdecke, brauche man auch viel weniger davon.

Nachhaltige Veränderung

Selbsthypnose anwenden, kann laut Becker jeder. Sie erlaube einem, eine neue Geschichte über seine Situation zu erzählen. "Wir haben das Gefühl, dass die Situation, in der wir uns befinden, schuld ist, dass wir auf eine bestimmte Weise handeln. Zum Beispiel, wenn wir aus Liebeskummer, Stress oder Langeweile essen. In Wirklichkeit ist es aber die Geschichte, die wir über diese Situation erzählen. Die Selbsthypnose hilft auf sehr schnelle und direkte Weise, eine neue Geschichte über diesen Moment des Essens zu erzählen und dadurch verändert man nachhaltig sein Verhältnis zum Essen und die Wirklichkeit."

Jan Becker ist aber nicht nur ein erfolgreicher Autor, im vergangenen Jahr war er beispielsweise auch in einer eigenen Show bei RTL zu sehen, "Schau mir in die Augen - Promis unter Hypnose". Weitere Pläne in diese Richtung gebe es derzeit nicht, sagt er. "Das war ein einzelner Event, mal sehen, ob da noch mehr kommt, das weiß man beim Fernsehen nie." Es gebe jetzt eine Live-Show, die "Wünsch dir was" heißt, die Tour startet am 18. März. Dabei spiele ebenfalls Selbsthypnose eine Rolle. Jeder Zuschauer bekomme einen Kopfhörer, Becker spricht von der Bühne aus darüber "direkt ins Unterbewusstsein" der anwesenden Menschen.