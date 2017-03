Jahrhundertealte Tradition Frühjahrsputz für die Isar: Bachauskehr startet

Isar wird teilweise trockengelegt

Das Baureferat schließt dazu am Samstagmorgen den Zulauf zum Fabrikbach und öffnet die Schleusen an den Wehranlagen gegenüber der Lukaskirche sowie am Praterwehr. Langsam sinkt dann im westlichen Isar-Flussarm zwischen Maximilians- und Wittelsbacher Brücke der Wasserspiegel. Und in der Folge in den Bächen im Englischen Garten. Schließlich rücken die Angler an: Am selben Tag sollen die Fischereiberechtigten die Bereiche abfischen.