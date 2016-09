Über Jahre hinweg soll der 40-Jährige so getan haben, als wäre er Mediziner. Bei den inszenierten Untersuchungen soll er sich an zahlreichen Frauen sexuell vergangen haben.

Nürnberg - Die Nürnberger Polizei hat einen 40-Jährigen festgenommen, der über mehrere Jahre hinweg in Schwimmbädern zahlreiche Frauen sexuell missbraucht haben soll. Der Beschuldigte soll sich in Badeanstalten oder Thermen in der Region als Mitarbeiter eines Arztes ausgegeben haben, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Er erzählte den Frauen demnach, dass er wissenschaftliche Experimente zur Krebsvorsorge und rund um die Sexualforschung mache. Selbst angefertigte Fragebögen sollten die Seriosität der Untersuchungen bestätigen.