Jaguar Land Rover Markenboutique Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Welt des Luxus?

Für Kult-Designerin Gabriele Strehle ist Luxus und Nachhaltigkeit kein Widerspruch. Sie ist seit kurzem wieder zurück auf der Modebühne: sie hatte von 1975 bis 2012 als Kreativ-Direktorin bei Strenesse die Marke international bekannt gemacht und sich nach ihrem Ausscheiden zunächst zurückgezogen. Derzeit startet sie wieder unter ihrem eigenem Namen mit einer eigenen Modelinie durch und präsentierte soeben die erste Kollektion als Private Collection "Good morning Cashmere". Gabriele Strehle: "Ich habe mir genau überlegt: Was möchtest du wirklich machen? Ich wollte Klassiker machen, denn diese sind etwas sehr Wertvolles. Mode muss heute eine gewisse Geborgenheit ausstrahlen. Ein Klassiker muss etwas Ehrliches haben, damit man seine Entschleunigung findet. Und: weniger ist mehr." Sie setzt vor allem auf Qualität: "Qualität hat für mich oberste Priorität. Meine Kollektion wird aus erstklassigem Kaschmir aus dem Piemont in kleinen deutschen Meisterwerkstätten gefertigt. Die Kollektion zeigt, dass auch Mode Kunst ist, die Impulse der Gegenwart aufnimmt und eben deshalb Zukunft hat", sagte sie. Dabei handelt es sich um Luxus mit Nachhaltigkeit, wie sie beschrieb: "Kunst, die Sammler begeistern will, braucht das Zeug zum Klassiker. Und das heißt bei der Kunst der Mode: Luxus und Nachhaltigkeit. Meine Eltern haben mich damals sehr geprägt. Wir haben als Kinder nie synthetische Mode getragen, sondern immer nur Baumwolle oder Wolle." Von der Idee des Events zeigte sie sich begeistert: "Der Range Rover ist ein Klassiker - mit Modernität in der Neuentwicklung. Und Gabriele Strehle steht für klassische Moderne: nicht modisch, aber modern. Meine Eltern haben mich in Sachen Autos geprägt: Ich bin mein Leben lang automobile Klassiker gefahren." Was bedeutet Luxus für sie persönlich? "Es macht mir Freude, diese neue Mode-Kollektion zu machen. Das ist für mich Luxus."