Was steht an?

Am Sonntag steigt der Große Preis von China (8 Uhr/RTL und Sky), es ist das zweite Rennen der Saison. Nachdem Ferrari-Star Sebastian Vettel überraschend den Auftakt in Australien vor Vize-Weltmeister Lewis Hamilton gewonnen hat, will Mercedes zurückschlagen. "An diesem Tag in Melbourne war Ferrari besser. Jetzt müssen wir daran arbeiten, wie wir sie wieder schlagen können", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Es gehe darum, "die eigenen Hausaufgaben zu erledigen, um unsere Performance zu optimieren".