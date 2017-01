Der nächste Confed Cup findet 2017 in Russland statt. Auch Deutschland wird mit seiner Nationalmannschaft als Teilnehmer dabei sein. Deutschland greift in der Gruppe B am 18. Juni ins Turnier ein, wenn der Gegner Australien heißt. Am 22. Juni geht es dann weiter gegen den Südamerika-Meister Chile. Das abschließende dritten Vorrundenspiel findet am 25. Juni statt gegen den noch zu kürenden Afrikameister.