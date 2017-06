"Ja, ich bin verliebt" Maren Gilzer verdankt ihre neue Liebe ihrem Hund

Ex-Dschungelkönigin Maren Gilzer (57) ist wieder vergeben! "Ja, ich bin verliebt. Es ist alles noch so frisch, aber es fühlt sich ganz wunderbar an", erzählt sie der Zeitschrift "Bunte". Der neue Mann an ihrer Seite heißt Harry, ist 54 Jahre alt und Geschäftsmann. (Von 1998 bis 2014 spielte Maren Gilzer in der Serie "In aller Freundschaft" mit)