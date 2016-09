Tegernsee - Mit seinem großen SUV Levante hat Maserati auch Großes vor. Rund 2.700 Exemplare des Neulings wollen die Italiener im ersten vollen Verkaufsjahr 2017 an die Frau und den Mann bringen. Dazu ist dringend ein Selbstzünder nötig, denn Diesel dominieren in der Klasse von Porsche Cayenne, Audi Q7, BMW X5 oder Jaguar F-Pace. Bis zu 75 Prozent und mehr am Levante-Anteil traut etwa Maserati-Sprecher Thomas Kern dem 202 kW/275 PS starken Dreiliter-Aggregat zu.