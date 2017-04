München - Mehrere Organisationen in Italien, Frankreich und Deutschland werfen dem Unternehmen vor, die Produkte in den eigenen Restaurants billiger anzubieten, als in Franchise-Filialen. Deshalb haben sie Beschwerden bei den Kartellbehörden eingereicht. McDonald's wies die Vorwürfe am Mittwoch zurück: "Als selbstständige Unternehmer legen unsere Franchise-Nehmer die Preise in den von ihnen betriebenen Restaurants selbstständig fest", erklärte das Unternehmen. "Grundsätzlich arbeiten wir sehr eng mit unseren Franchise-Partnern zusammen."