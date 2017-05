Blockadepolitik der USA G7-Gipfel: Start mit Streit über Klima und Handel

Viele Fragen offen

Anders als bei früheren G7-Gipfeln waren viele Fragen aber noch offen. "Die Frage ist, ob überhaupt Verhandlungen möglich sind", sagte Friederike Röder, G7-Sprecherin der Entwicklungsorganisation ONE. Genauso sei unklar, wo es überhaupt Konsens geben könne. Die Uneinigkeit stelle nicht nur den Inhalt, sondern auch die Form der möglichen Abschlusserklärung in Frage. "So etwas haben wir noch nie gesehen."

In der Unsicherheit über die Klimapolitik der USA warnten Aktivisten davor, das Pariser Klimaabkommen "von innen aushöhlen" zu lassen. Nachdem Trump eine Entscheidung über einen Ausstieg bis nach dem Gipfel verschoben hatte, müssten die anderen jetzt Tempo machen, sagte Christoph Bals von Germanwatch der Deutschen Presse-Agentur. "Eine zentrale Frage ist, wie die anderen Staaten wirkungsvoll zum Ausdruck bringen, dass sie Paris ambitioniert implementieren, unabhängig vom Ausgang der Beratungen in der US-Regierung."

Nicht nur Trump ist G7-Neuling, sondern auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May sowie der Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni. May wollte wegen der Terrorgefahren in Großbritannien den Gipfel am Freitagabend vorzeitig verlassen. Kanzlerin Angela Merkel ist das dienstälteste Mitglied der Runde. "Alle Augen richten sich auf Merkel", sagte Tristen Naylor, Politikexperte der Oxford-Universität. "Sie ist die Anführerin der Gruppe." Auch Spitzen der EU nehmen an dem Treffen teil.

Regierungsunabhängige Organisationen warnten die G7 vor Rückschritten in der Klima-, Handels- und Entwicklungspolitik. Es war von einem "Tiefpunkt" der G7-Gruppe die Rede. Auch wurde vor einem "Reinfall" des Gipfels gewarnt. Scharfe Kritik erntete Trump, der alle Hinweise der Gruppe auf multilaterales Handeln ablehne, was ein gemeinsames Vorgehen erschwere und den bisherigen Konsens in Frage stelle.

"Es kann zu einem Szenario mit dem "Gesetz des Dschungels" führen, in dem die Ärmsten und die Verletzlichsten am meisten verlieren", sagte Serena Carta von "Global Call to Action Against Poverty" (GCAP). Mit den Wahlen in Großbritannien und später auch in Deutschland sowie den vier Neulingen in der G7-Runde müsse das Treffen in Taormina als "Übergangsgipfel" gelten. Das dürfe aber nicht als Entschuldigung benutzt werden, sich vor Verantwortung zu drücken.

Lesen Sie hier: Trump poltert in Brüssel - "Die Deutschen sind böse, sehr böse"