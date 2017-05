Ist sie mit Joe Alwyn zusammen? Taylor Swift: Ihr Neuer soll noch bei Mama wohnen

Der scheint wie Swift ein sehr familienorientierter Mensch zu sein. Laut "People" soll er bei seiner Mutter, einer Psychotherapeutin, und seinem Vater, einen Dokumentarfilm-Macher, in Nordengland wohnen. Genau wie seine angebliche Beziehung zu Taylor Swift hielt Joe Alwyn auch seine Liebe zur Schauspielerei erst mal geheim. Die habe ihn schon immer interessiert und er habe sich das auch zugetraut, habe es aber niemandem erzählt, sagte er "People" im vergangenen Jahr. Er habe daher erst mal am National Youth Theatre in London studiert, später dann an der University of Bristol. Bis er zu seiner ersten Rolle kam, war er zudem an einer Schauspielschule.