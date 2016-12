Was ist mit "Fleischtomaten" und "Palatschinken"?

Im Duden heißt es zur "Wurst": "Nahrungsmittel aus zerkleinertem Fleisch". Punkt für Schmidt. Aber auch: "etwas, was wie eine Wurst aussieht, die Form einer länglichen Rolle". Man könnte also im Gegenzug auch argumentieren, dass die vegane Currywurst einer Rolle gleicht. Oder sich darüber Gedanken machen, dass der Fleischanteil in mancher Bulette geringer ist, als der Kunde vermuten könnte.