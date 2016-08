München - Der häufigste Nachname in Bayern ist Huber - in Franken abgelöst von Müller. Das haben Wissenschaftler des Projekts "Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands" herausgefunden. Betrachtet man ganz Deutschland, liegen Müller, Schmidt und Schneider an der Spitze, sagte Koordinatorin Rita Heuser in Mainz.