Veronica Ferres (51) ist am Montag wieder in ihrer Rolle als Polizeiseelsorgerin "Lena Fauch" zu sehen. Im Interview mit spot on news erklärt die Schauspielerin unter anderem wie ein gutes Mutter-Tochter-Verhältnis funktioniert, welche Geheimnisse bei ihr gut aufgehoben sind und was sie von Kurzhaarfrisuren hält... Gefragt haben wir sie natürlich auch danach, ob "Du sollst nicht töten" (ZDF, 20.15 Uhr) Fauchs letzter Fall ist?