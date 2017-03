Handelt es sich bei dem Toten möglicherweise um Timo Kraus? Der Manager des Hamburger SV wird seit rund elf Wochen vermisst – der Fundort der Wasserleiche befindet sich in unmittlelbarer Nähe zu der Stelle, an der Kraus spurlos verschwand. Nach dem Verschwinden suchte die Polizei das Gebiet um den letzten Aufenthaltsort ab – Taucher suchten ebenfalls im Hafenbecken nach dem 44-Jährigen. Ohne Erfolg. Nun könnte sich der Fall also möglicherweise auflösen.