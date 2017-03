Ist er "mediengeil"? "Der Prinz von Bel-Air": Janet Hubert disst Alfonso Ribeiro

Der Schnappschuss von der Reunion habe sie stattdessen mobilisiert. Sie wolle nun einige Treffen in Hollywood wahrnehmen, um ihre Memoiren voranzutreiben. Diese sollen den Titel "Perfection is not a Sitcom Mom" tragen. Darin soll die wahre Geschichte hinter den Kulissen ans Licht kommen, kündigte Hubert weiter an. Ob das eine Drohung oder ein Versprechen war, wird sich noch zeigen...