In Bayern geht ab Dienstag die Schule wieder los, und erstmals seit 65 Jahren werden Kinder in München auch wieder ein jüdisches Gymnasium besuchen. Die israelitische Kultusgemeinde eröffnet am St.-Jakobs-Platz eine neue Schule.

München - Wenn am kommenden Dienstag in Bayern nach den Sommerferien wieder der Unterricht beginnt, werden erstmals seit 65 Jahren Kinder auch wieder ein jüdisches Gymnasium besuchen: Am 13. September startet das Jüdische Gymnasium München – mit einer fünften Klasse im Jüdischen Gemeindezentrum am St.-Jakobs-Platz.