Der frühere Regierungschef war am Dienstagabend in das Scheba-Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv gebracht worden. Der Leiter der Klinik, Izchak Kreiss, sagte am Mittwoch, Peres' Zustand sei nach einer Hirnblutung weiterhin kritisch, aber stabil. Die Ärzte hatten sich nach Medienberichten wegen der Risiken vorerst gegen eine Operation entschieden.